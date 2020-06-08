В Беларуси почти 3,3 тыс. фермерских хозяйств

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на начало 2020 года насчитывалось 3 265 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, за последние 9 лет их число увеличилось на треть, сообщили БЕЛТА в Белстате.

На 1 января 2020 года в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 213,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных - 150,7 тыс. га. По сравнению с 2010 годом сельхозземли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 85,5%, пахотные - на 76,5%. В среднем на одно хозяйство приходится 79 га сельхозземель.

На протяжении последних лет фермерские хозяйства по темпам роста производства сельскохозяйственной продукции значительно опережали сельхозорганизации. Объем производства продукции сельского хозяйства в К(Ф)Х в 2019 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 3,1 раза, в том числе продукции растениеводства - в 3,5 раза, животноводства - на 47,5%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции. В 2019 году она составила 2,7% (в 2010 году - 1%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,6% до 5,4%, животноводства - с 0,3% до 0,4%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (свыше 70%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится более 90% производимой фермерами продукции.

Располагая 2,5% от общей площади сельхозземель в республике, фермерские хозяйства в 2019 году производили 20,5% общереспубликанского объема овощей, 7,3% картофеля, 2,7% зерна, 2,5% свеклы сахарной. При этом доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 3,4 раза, картофеля - в 3,7 раза, зерна - в 1,9 раза, свеклы сахарной - в 1,8 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2019 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой по республике составил 0,7%, молока - 0,4%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти - 13,6%.

Возрос экспортный потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году экспорт продукции составил $66,9 млн (в 2014 году - $55,5 млн). Фермерские хозяйства экспортировали 127,7 тыс. т картофеля (в 10,1 раза больше, чем в 2014 году), 5,3 тыс. т капусты (на 20,6% больше), 2,2 тыс. т лука и чеснока (в 12,3 раза больше), 15,9 тыс. т яблок и груш (в 3,6 раза больше).-0-