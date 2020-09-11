В Беларуси подготовят предложения по системному развитию экспорта

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для рассмотрения вопросов развития и поддержки экспорта товаров и услуг. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 8 cентября 2020 года №177р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рабочей группе до 10 ноября необходимо выработать предложения, направленные на системное развитие экспорта товаров и услуг. Они должны предусматривать совершенствование институциональной структуры экспорта, систем финансирования и поддержки, государственного регулирования внешнеторговой деятельности, определение комплексных индикаторов оценки эффективности работы загранучреждений Беларуси. Также в планах выработка схем (механизмов) оплаты белорусской продукции при поставках в зарубежные страны, с которыми затруднены расчеты в валюте, с учетом общегосударственных и межотраслевых интересов.

При необходимости межведомственная рабочая группа уполномочена привлекать к работе представителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов, а также экспертов с организацией финансирования их услуг из источников, не запрещенных законодательством.

Руководителем группы будет первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.-0-