В Беларуси повышается тариф на услуги теплоснабжения для населения

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 июня повышается тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения. Это предусмотрено указом №492 от 22 декабря 2018 года "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год", сообщает БЕЛТА.

В результате применения утвержденных этим указом тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, должны повыситься в пределах $5. Речь идет о двухэтапном повышении тарифов. С 1 января выросли (суммарно на $3,9) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня на $1,1 повышается тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.-0-