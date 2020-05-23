В Беларуси предлагается усовершенствовать подходы к предоставлению земли юрлицам

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О совершенствовании земельных отношений" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Документ разработан для совершенствования законодательства об охране и использовании земель, в том числе условий предоставления участков субъектам хозяйствования всех форм собственности, правил разрешения земельных споров местными исполкомами.

Для обеспечения равных прав юрлиц всех форм собственности в области земельных отношений предусматривается поэтапный переход предоставления участков юрлицам на двух видах права - праве собственности и праве аренды, пояснили в Госкомимуществе.

С учетом законодательных ограничений предоставления участков в частную собственность в подавляющем большинстве земля будет передаваться на праве аренды. Конституцией и Кодексом о земле определены участки, которые не предоставляются в частную собственность, - это 94,3% от всей площади страны.

В связи с этим предлагается упростить предоставление земельных участков в аренду, исключив необходимость составления договора аренды.

Предлагается также максимально упростить правила исчисления и взимания платежей за участки, находящиеся в госсобственности и предоставленные в аренду. Например, хотят привязать размер ежегодной арендной платы за такие участки к ставке земельного налога. Это позволит вдвое сократить нормативное регулирование данных вопросов.

Предлагаются меры по стимулированию выкупа гражданами и юрлицами земельных участков в частную собственность в разрешенных законом случаях.

В Госкомимуществе считают, что принятие проекта указа позволит комплексно усовершенствовать земельные отношения. Установление единых подходов при предоставлении земли, выкупе участков в частную собственность, снятие отдельных законодательных ограничений в отношении распоряжения участками будет способствовать более эффективному использованию этих земель и станет дополнительным источником пополнения бюджета, пояснили разработчики документа.

Установление четких правил рассмотрения земельных споров должно урегулировать проблемные ситуации, которые возникают при разрешении конфликтов между землепользователями.

Организатор публичного обсуждения проекта - Государственный комитет по имуществу. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 мая по 1 июня.-0-