В Беларуси предлагают обсудить порядок формирования реестра производителей органической продукции

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Государственного комитета по стандартизации "О формировании и ведении реестра производителей органической продукции" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту документа, ведением реестра будет заниматься Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС). Реестр будут формировать и вести на основании информации реестра Национальной системы подтверждения соответствия. В него будут включены наименование и местонахождение производителя органической продукции, являющегося юридическим лицом; фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства согласно регистрации физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), осуществляющего производство органической продукции; наименование органической продукции; обозначение сертификата соответствия и срок его действия.

"Органы по сертификации обеспечивают достоверность и своевременность предоставления информации для включения в реестр. Сведения предоставляются органом по сертификации в уполномоченную организацию (БелГИСС) по электронным каналам связи в день регистрации сертификата соответствия", - говорится в обосновании к проекту постановления. БелГИСС будет включать данные в реестр и обеспечивать открытый доступ к ним. Сведения из реестра будут размещаться на сайте Госстандарта.

Постановление вступит в силу одновременно с законом о производстве и обращении органической продукции - с 18 ноября 2019 года.

Организатор общественного обсуждения - Госстандарт. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 марта по 5 апреля включительно.-0-