3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают разрешить продажу ювелирных изделий через интернет. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту указа, торговлю ювелирными изделиями через интернет могут разрешить во время пилотного проекта с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2022 года. При этом продаваемые украшения должны быть произведены в Беларуси и маркированы кодами идентификации.

После окончания пилотного проекта планируется разрешить интернет-торговлю импортируемых ювелирных изделий при условии их маркировки.

Сейчас покупатель может выбрать ювелирное изделие на сайте продавца, но оплатить и получить его - только в самом магазине. В условиях нынешней эпидситуации отечественные производители предложили разрешить продажу ювелирных изделий в интернете.

Организатор общественного обсуждения - Министерство финансов. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 12 августа на адрес электронной почты dragmet@minfin.gov.by.-0-