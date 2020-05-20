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20 мая 2020, 10:23

В Беларуси предлагают снизить для бизнеса плату за сбор бумажных пакетов на 31%

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают снизить для бизнеса плату за сбор бумажных пакетов на 31%. Это предусмотрено проектом постановления Совета Министров "Об установлении перечня товаров и упаковки и размеров платы", который вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Правовой форум Беларуси.

Проектом постановления установлен перечень товаров и упаковки, на которые распространяются требования указа от 17 января 2020 года №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", а также размеры платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и упаковки.

Увеличение платы за организацию сбора не предусматривается. В то же время предлагается ее снижение в отношении бумажных пакетов с Br130 до Br90 за тонну. Как пояснили разработчики документа, это делается для снижения финансовой нагрузки на производителей и поставщиков бумажных пакетов и увеличения объемов их использования вместо полимерных пакетов.

В перечень товаров и упаковки, производители и поставщики которых обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и (или) использование отходов товаров и упаковки, дополнительно включены пористая упаковочная пленка, двери и окна из пластмасс, полимерная сетка для бытовых нужд, полимерные тканые мешки и пакеты, упаковочные бумага и картон, отопительные котлы, вентиляторы и вытяжки, электронные весы, мини-мойки, газонокосилки, вязальные машины, источники бесперебойного питания для бытовой техники и электроники, микрофоны и наушники, пульты дистанционного управления, электрические часы, аккумуляторы (заряжаемые батареи).

Организатор общественного обсуждения - Министерство жилищно-коммунального хозяйства. "Цель принятия документа - создание условий для сокращения негативного воздействия отходов товаров и упаковки на окружающую среду за счет их максимально возможного использования в качестве вторичного сырья и минимизации объемов захоронения", - пояснили разработчики.

Замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 20 по 30 мая.-0-

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