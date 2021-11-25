В Беларуси принята стратегия в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением №672 от 24 ноября 2021 года утвердил стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Документ определяет основные направления совершенствования национальной системы интеллектуальной собственности, цели и задачи государственной политики в данной сфере. "Реализация стратегии позволит повысить эффективность системы управления интеллектуальной собственностью и преобразовать научно-исследовательский и творческий потенциал страны в один из ключевых ресурсов экономического роста", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в ГКНТ, отдельные вопросы развития национальной системы интеллектуальной собственности нашли свое отражение и в Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы, которая содержит отдельную главу, посвященную этой теме. В этой связи задачи, предусмотренные программой, будут решаться в рамках реализации стратегии.

Для реализации стратегии в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года подготовлен план мероприятий на первые три года (2021-2023 годы) по соответствующим направлениям с указанием ответственных исполнителей таких мероприятий и сроков их выполнения. Координация деятельности по реализации стратегии возложена на Государственный комитет по науке и технологиям, а в качестве ответственных исполнителей определены различные госорганы, организации и иные заинтересованные.

"В настоящее время в Беларуси создана современная, соответствующая международным стандартам, система интеллектуальной собственности, включающая правовые, организационные структуры и институты, механизмы охраны, использования объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на них, интегрированные во все сферы деятельности. Вместе с тем реализация данной стратегии позволит вывести национальную систему интеллектуальной собственности на новый уровень", - обратили внимание в комитете.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-