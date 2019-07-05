В Беларуси приняты допмеры по профилактике АЧС

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты дополнительные меры по стимулированию отстрела дикого кабана. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 июля 2019 года №450, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Документ вносит изменения в постановление Совмина от 29 августа 2013 года №758 "О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных". Так, с момента официального опубликования постановления пользователь охотничьих угодий будет обязан выплачивать охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста), пять базовых величин (одна БВ равна Br25,5). Ранее сумма выплат составляла две базовые величины.
В свою очередь пользователь охотничьих угодий будет оставлять себе за каждое добытое животное две базовые величины, предусмотренных компенсационными выплатами.
В Минлесхозе напомнили, что, согласно законодательству, отстрел дикого кабана осуществляется в охотничьих угодьях, переданных в аренду и (или) в безвозмездное пользование, в том числе в зонах покоя, а также на территориях, в отношении которых установлены ограничения и запреты на изъятие диких животных. Охоту можно проводить по разрешениям на добычу охотничьего животного и охотничьим путевкам к ним, при этом плата за них не взимается.
Принятие постановления будет способствовать более эффективной борьбе с африканской чумой свиней и другими опасными болезнями животных, подчеркнули в министерстве.-0-
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