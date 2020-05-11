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11 мая 2020, 11:36

В Беларуси приняты семь новых строительных норм

Фото из архива
Фото из архива

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 31 октября 2019 года №59, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Здания и сооружения. Отсеки пожарные", "Мосты и трубы", "Тепловые сети", "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", "Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий" и "Канализация. Наружные сети и сооружения". Эти нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Как отметили в пресс-службе Минстройархитектуры, в настоящее время в Беларуси ведется работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217 в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, которые включают требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, обеспечивающие способы достижения строительных норм.

"Строительные нормы и правила соответствуют европейским стандартам. Они позволят повысить качество проектной документации и эффективность строительства, оптимально сочетать традиционные и прогрессивные конструкции, изделия, передовые технологии при обязательном соблюдении норм безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.

Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил.

В Минстройархитектуры напомнили, что на официальном сайте ведомства (www.mas.gov.by) создан новый раздел "Строительные нормы и правила". В нем можно ознакомиться со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов по строительным нормам и правилам. Каждый желающий может оставить с помощью "Формы обратной связи" предложения по совершенствованию нормативов. Все они будут рассмотрены специалистами министерства.-0-

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