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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продлен срок повышения цен на рис до 31 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров до 31 августа 2021 года продлен срок возможного повышения цен на весь ассортимент риса на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля этого года.“Повышение может быть осуществлено юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, ввоз и реализацию риса на внутренний рынок”, - говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 31 июля текущего года.-0-