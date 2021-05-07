7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 мая 2021 года №263, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе говорится, что за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) будут экспортироваться по разовым лицензиям. Лицензия будет выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с "Беллесбумпромом".

Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом решении Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении аналогичной меры другими государствами - членами ЕАЭС.

Контролировать соблюдение данной ограничительной меры будет Государственный таможенный комитет.

Основные положения постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

Ранее Беларусь вводила временное лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) макулатуры и отходов с середины октября 2020 года. Как отмечали в "Беллесбумпроме", эти меры направлены на защиту внутреннего рынка.-0-