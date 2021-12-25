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25 декабря 2021, 13:28

В Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры

Фото из архива
Фото из архива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2021 года №747, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе говорится, что за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) будут экспортироваться по разовым лицензиям. Лицензия будет выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с "Беллесбумпромом".

Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом решении Евразийскую экономическую комиссию и Исполнительный комитет СНГ, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении аналогичной меры другими государствами - членами ЕАЭС.

Контролировать соблюдение ограничительной меры будет Государственный таможенный комитет.

Основные положения постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

Ранее временное лицензирование экспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС макулатуры и отходов продлевалось в мае 2021 года. Как отмечали в "Беллесбумпроме", эти меры направлены на защиту внутреннего рынка.-0-

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