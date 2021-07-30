30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается проект указа о противодействии мошенничеству в банковском секторе. Об этом рассказал начальник управления финансовой стабильности Национального банка Игорь Могилевич в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Во взаимодействии с заинтересованными разрабатывается проект указа "О некоторых мерах по противодействию мошенничеству в банковском секторе". Положения данного проекта документа определят порядок взаимодействия Национального банка, банков, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов по противодействию мошенничеству в банковской системе", - сказал Игорь Могилевич.

Такие меры связаны с тем, что в Беларуси на протяжении последних лет наблюдается значительный рост преступлений, связанных с хищением денежных средств посредством использования дистанционных каналов обслуживания клиентов банков. Общее количество киберинцидентов в банковской сфере за первое полугодие 2021 года увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет роста количества инцидентов с использованием методов социальной инженерии. Самым активно используемым мошенниками методом социальной инженерии в первом полугодии стал вишинг.

Для оперативного обмена информацией о киберинцидентах и реагирования на киберугрозы Нацбанк реализует проект по созданию автоматизированной системы обработки инцидентов информационной безопасности. "Требуется активное участие банковского сообщества по интеграции банковских систем с создаваемой автоматизированной системой. Вместе с этим для достижения результата в борьбе с киберпреступлениями и снижения их количества банкам необходимо обеспечить выполнение рекомендаций Нацбанка по противодействию мошенничеству в области электронных платежей, а также повысить уровень взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий", - подчеркнул Игорь Могилевич.-0-