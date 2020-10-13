В Беларуси разработают комплекс стандартов в области электротранспорта

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработают гармонизированный с международными нормами комплекс госстандартов в области электротранспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Научно-техническая общественность 14 октября отмечает Всемирный день стандартизации, в Беларуси эта дата c 2000 года является Днем стандартизации. Каждый год Всемирный день стандартизации проходит под определенным девизом. В этом году он звучит так: "Стандарты для защиты планеты".

В контексте этого девиза в Беларуси в 2020 году разрабатываются 48 государственных стандартов в области электротранспорта. Например, стандарты на испытания компонентов электрической тяги, требования безопасности при эксплуатации электротранспорта, требования и условия испытаний источников питания (батарей, аккумуляторов), условия эксплуатации электротранспорта и связанные с ними воздействующие факторы.

"Таким образом, в стране будет впервые разработан гармонизированный с международными нормами комплекс государственных стандартов в области электротранспорта, которым будут руководствоваться изготовители, эксплуатирующие организации, импортеры для выпуска безопасной и конкурентоспособной продукции", - отметили в пресс-службе.

Разработаны проекты 11 государственных стандартов, устанавливающих требования к сбору, логистике и обработке отходов электрического и электронного оборудования.

Новые разработки будут гармонизированы с европейским подходом и установят требования при обращении с лампами, к переработке отходов электрического и электронного оборудования, содержащих электронно-лучевые трубки и плоскопанельные дисплеи, к переработке теплообменного оборудования, фотоэлектрических панелей, а также требования к устранению загрязнений окружающей среды.

Кроме того, разрабатываются стандарты для сокращения использования неэкологичной упаковки. До 2022 года планируется разработать более 40 стандартов, обеспечивающих подтверждение свойств биоразлагаемости упаковки, на многооборотную, стеклянную и бумажную упаковку, повторно переработанные пластмассы, а также регламентирующие экологические аспекты. В настоящее время ведется разработка 15 стандартов. По 8 из них (это стандарты по определению способности к биоразложению пластмасс и пластмассовых материалов) работы будут завершены в декабре 2020 года.

В Беларуси в течение 2020 года утверждено более 450 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ). Новые разработки касались машиностроительной, транспортной, строительной, электротехнической, пищевой и других отраслей, сферы услуг, систем менеджмента, создания безбарьерной среды.

Около 60% принятых в 2020 году госстандартов гармонизированы с международными и европейскими стандартами. "Это предоставляет белорусским изготовителям готовые технические решения, разработанные мировыми лидерами промышленности и признанные на международном или региональном уровнях, способствует устранению технических барьеров, росту экспортных возможностей", - пояснили в пресс-службе.

Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации организации Госстандарта проведут дни открытых дверей, деловые встречи, круглые столы, вебинары и семинары, другие мероприятия. Их главная цель - привлечь внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, отразить роль стандартов в обеспечении экономических и социальных интересов.

В этом году в Минске и регионах пройдет около 90 различных мероприятий, на которых будут обсуждаться и разъясняться вопросы практического применения технических регламентов, стандартов на продукцию, системы менеджмента. Запланированы открытые уроки и информационные часы для школьников, пройдет конкурс детских рисунков. Будут организованы прямые телефонные линии.-0-