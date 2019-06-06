В Беларуси разработают меры экономического стимулирования для внедрения методов очистки сточных вод

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется разработать меры экономического стимулирования для внедрения наилучших технических методов очистки сточных вод и водосберегающих технологий, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.
"Основная цель в области управления водными ресурсами - рациональное (устойчивое) их использование и улучшение экологического состояния. Предполагается разработать меры экономического стимулирования внедрения прогрессивных водосберегающих технологий, наилучших технических методов очистки сточных вод, направленных на прекращение отведения неочищенных сточных вод в водные объекты", - сказал Андрей Худык.
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