В Беларуси с 7 апреля топливо подорожает на 1 копейку

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС с 7 апреля увеличиваются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,5 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,61, АИ-98-К5-Евро - Br1,82, ДТ - Br1,61.

"Изменение розничных цен производится в связи с ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры. С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 17,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 3,9%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья", - пояснили в "Белнефтехиме".-0-