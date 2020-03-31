В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 марта 2020 года №179, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Межведомственной рабочей группе предстоит организовать подготовку проекта прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и плановый период, а также координировать работу государственных органов и организаций по разработке проекта самой программы. Министерству экономики поручено осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности группы.

Ее руководителем назначен министр экономики Александр Червяков. Координация работы и контроль за выполнением этого постановления возложены на первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого.-0-