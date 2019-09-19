В Беларуси убрано около 40% площадей картофеля и более 20% - сахарной свеклы

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель в Беларуси убран с более чем 39% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно оперативным данным, на 19 сентября второй хлеб убран с 10,8 тыс. га. Всего же в этом году под картофель отведено 27,7 тыс. га. Накопано около 357 тыс. т картофеля. В среднем с 1 га в этом году собирают 329,6 ц картофеля, это на 34 ц больше прошлогоднего показателя.

Лидером в уборке второго хлеба является Витебская область, там на сегодня убрано 54% площадей картофеля. Также в данном регионе один из самых высоких показателей урожайности - 407,3 ц/га. Чуть меньше - почти 399 ц/га собирают в Могилевской области.

Продолжается в хозяйствах республики и уборка сахарной свеклы. На сегодня она убрана с 20 тыс. га, что составляет 21,3% от общей площади. Собрано более 903 тыс.т сладких корнеплодов при урожайности порядка 451,5 ц/га (это на 33,6 ц больше, чем в прошлом году). Сахаристость свеклы составляет 16,1%.

В счет госзаказа продано 568 тыс.т сахарной свеклы, что составляет 27,2% от плана.-0-