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В Беларуси упрощается таможенное администрирование для экспортеров

Экономика 30.12.2018 | 20:24
Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощается таможенное администрирование для экспортеров, рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Самый главный посыл указа "О таможенном регулировании" - значительные упрощения в таможенном администрировании для субъектов хозяйствования. Например, для импортеров появилась возможность упрощенного оформления товаров, следующих в их адрес на границе, с полной очисткой в транспортно-логистических центрах, которые находятся непосредственно возле границы. Также значительные упрощения предусмотрены для тех импортеров, которые получают товары в рамках оформления по инвестиционным проектам. Предусмотрены указом упрощения и для экспортеров, особенно для тех, кто осуществляет экспорт небольшими партиями. До 1 тыс. евро можно оформлять без декларации. Но самый большой пакет привилегий - для резидентов свободных экономических зон", - сказал Владимир Орловский.

Кроме того, для субъектов хозяйствования значительно сократится контрольная нагрузка. "Если ранее таможенные органы могли осуществлять контроль товаров после их выпуска в течение 5 лет, то сейчас за небольшим исключением такой срок составляет всего 3 года", - отметил первый заместитель председателя ГТК.

Указом увеличиваются действующие сегодня нормы беспошлинного ввоза для международных почтовых отправлений и экспресс-отправлений. Вводится комбинированная норма. Беспошлинная норма при разовом получении товара сохранилась: стоимость до 22 евро и вес до 10 кг, но в течение месяца можно получить беспошлинно до 200 евро и 31 кг. 

Кроме того, указ дает право магазинам беспошлинной торговли организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров. Также прошел эксперимент по работе такого магазина в автодорожном пункте пропуска "Берестовица" на въезд в страну, прорабатывается вопрос распространения таких магазинов на другие пункты пропуска.-0-

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Теги
ГТК, таможенное законодательство
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