В Беларуси упрощается таможенное администрирование для отечественных резидентов СЭЗ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси упрощается таможенное администрирование для отечественных резидентов свободных экономических зон, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Указ "О таможенном регулировании" предусматривает пакет дополнительных упрощений в области таможенного администрирования для отечественных резидентов свободных экономических зон. Со дня вступления его в силу резиденты СЭЗ смогут передавать друг другу объекты недвижимости, построенные в СЭЗ с использованием иностранных товаров, без необходимости декларирования и уплаты таможенных платежей", - сказал Владимир Орловский.

Также указ наделяет ГТК компетенцией на определение порядка снятия с таможенного контроля товаров, использованных резидентами СЭЗ при строительстве объектов недвижимости или ремонте основных средств.

Еще одним ключевым преимуществом стала возможность передачи иностранных товаров иным лицам для хранения и совершения с ними грузовых операций без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Указом также введены понятия "портовой", "логистической" и "территориальной" свободных экономических зон. Статус территориальной СЭЗ предусматривает максимальный объем преимуществ в области логистики и производства. В Беларуси может быть создано только две таких СЭЗ. При этом указом уже определена одна из них - это Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". "Предполагается, что второй такой СЭЗ может стать транспортно-логистический центр, который строится в районе Орши. Но пока нормативно это не закреплено", - отметил первый заместитель председателя ГТК.

В таких зонах созданы возможности использовать льготный режим не только резидентами СЭЗ, но и субъектами ее управления (например, администрацией), подавать таможенные декларации с отсрочкой до двух месяцев, что позволит без задержек вовлекать товары в производство сразу с момента ввоза. Также предоставляется возможность потреблять иностранные товары на объектах общественного питания в таких СЭЗ без их декларирования и уплаты таможенных платежей.

Помимо процедурных упрощений для резидентов территориальных СЭЗ открывается возможность кластерной организации своей работы, когда на территории одной обустроенной зоны таможенного контроля допускается деятельность иных резидентов без создания внутри нее дополнительных зон.-0-