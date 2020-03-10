В Беларуси установлен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства Беларуси установило перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2020 году будет осуществляться с использованием льготных кредитных ресурсов. Соответствующее постановление Минстройархитектуры от 3 марта 2020 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утвержден перечень домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Также в этих же областях утвержден перечень жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в текущем году будет осуществляться в сельскохозяйственных организациях и с использованием льготных кредитных ресурсов.

Кроме того, еще одним постановлением Минстройархитектуры, которое также сегодня официально опубликовано, установлен перечень жилых домов, строительство которых будет осуществляться с использованием льготных кредитов, и по Минской области.

В перечнях указаны наименование и место расположения объектов.

Документы вступают в силу после официального опубликования.-0-