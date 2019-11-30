В Беларуси утвержден перечень градостроительных проектов на 2020 год

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 28 ноября 2019 года №816, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В перечень включены 26 проектов. В их число вошли схемы комплексной территориальной организации Пружанского и Ивацевичского районов (Брестская область), Полоцкого и Бешенковичского (Витебская), Жлобинского, Брагинского и Петриковского (Гомельская), Дятловского (Гродненская), Любанского, Борисовского и Воложинского (Минская), Белыничского и Шкловского районов (Могилевская область).

Предусмотрены также заказы на разработку детальных планов центров городов с проектом регенерации исторической застройки. Такие планы разработают для Пинска, Полоцка, Мозыря, Гродно. Кроме того, в перечень градостроительных проектов вошли генеральные планы Барановичей, Новополоцка, специального туристско-рекреационного парка "Браславский", курорта республиканского значения "Новоельня", зон отдыха республиканского значения "Вилейка" и "Чигиринка".

Среди проектов - детальные планы планировочных участков "Соничи" и "Луковица-Бержеваты" специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", а также свободной экономической зоны "Минск" (участок №10, район "Фаниполь").

Документ принят в соответствии с указом от 14 января 2014 года №26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности".-0-