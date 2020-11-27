В Беларуси утверждена антиинфляционная программа до 2023 года

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена антиинфляционная программа на 2021-2023 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 25 ноября 2020 года №674/22, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ принят с целью создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий. В структуру программы вошли 65 мероприятий по нескольким направлениям. В их числе денежно-кредитная, ценовая и коммуникационная политика, структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики, снижение сезонной волатильности цен, противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции.

Республиканским органам государственного управления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, а также Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, будет необходимо представлять в Министерство антимонопольного регулирования и торговли данные о реализации программы. Совет Министров будут информировать ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.-0-