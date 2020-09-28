В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены нормы и нормативы расходов на жилищно-коммунальные услуги на 2021-2023 годы. Это предусмотрено постановлением Минжилкомхоза от 11 сентября 2020 года №16, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, нормы накладных расходов определены для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и(или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, кроме организаций системы Минэнерго. Так, на собственное холодное водоснабжение эта норма на 2021 год определена в размере не более Br0,1663 на 1 куб.м реализованной воды, на 2022 год - не более Br0,1741, на 2023 год - не более Br0,1822. За собственное водоотведение (канализацию) определены следующие нормативы расходов: не более Br0,1271 на 1 куб.м отведенных стоков в канализацию в 2021 году, не более Br0,1331 в 2022 году и не более Br0,1393 в 2023 году. За собственное теплоснабжение и горячее водоснабжение в следующем году норма расходов составит не более Br9,7811 на 1 гигакалорию реализованной тепловой энергии, в 2022 году - не более Br10,2408, в 2023 году - не более Br10,7221. Постановлением также утверждены нормативы расходов за техническое обслуживание жилого дома, обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание лифтов.

Кроме того, определено, что нормативы технологических потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,8% на 2021 год, 9,6% на 2022 год и 9,4% на 2023 год. А нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-