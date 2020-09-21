В Беларуси увеличены цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 14 сентября 2020 года №35, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят для золота 375-й пробы - Br55,15 (ранее Br47,39); 500-й - Br73,54 (ранее Br63,19); 583-й, 585-й - Br86,04 (ранее Br73,93); 750-й - Br110,30 (ранее Br94,79); 900-й - Br132,36 (ранее Br113,74); 916-й - Br134,72 (ранее Br115,76); 950-й - Br139,72 (ранее Br120,06); 958-й - Br140,89 (ранее Br121,07).
Платину 950-й пробы будут скупать по Br66,35 за 1 г (ранее Br56,34).
Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит Br1,55 (ранее Br1,06); 800-й - Br1,65 (ранее Br1,13); 875-й - Br1,80 (ранее Br1,23); 916-й - Br1,89 (ранее Br1,29); 925-й - Br1,91 (ранее Br1,30); 960-й - Br1,98 (ранее Br1,35).
Постановление вступает в силу с 22 сентября.-0-