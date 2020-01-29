В Беларуси в 2020 году начнут использовать 64 энергоисточника на местных ТЭР

29 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году будут введены в эксплуатацию 64 энергоисточника на местных топливно-энергетических ресурсах (ТЭР), сообщил БЕЛТА заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук.

"В Беларуси в 2020 году продолжится строительство энергоисточников на местных ТЭР. Будут введены в эксплуатацию 64 энергоисточника общей мощностью 433 МВт. Также планируется ввод установок общей мощностью более 130 МВт, использующих энергию ветра, солнца, биогаза и водных потоков",- отметил Леонид Полещук.

Кроме этого Министерство архитектуры и строительства реализует два крупных проекта на филиале №1 "Цементный завод" ОАО "Красносельскстройматериалы". Основная цель - заместить импортируемые виды топлива (каменный уголь, природный газ) местными ТЭР, в том числе возобновляемыми источниками энергии. Планируется строительство установки для использования RDF-топлива (возобновляемое топливо из твердых коммунальных отходов) при производстве клинкера, а также новой технологической линии.

По словам Леонида Полещука, в результате системного энергосбережения экономика страны развивается практически без увеличения потребления топливно-энергетических ресурсов. "За последние 20 лет валовое потребление ТЭР практически не изменилось. По итогам 2016-2019 годов экономия ТЭР благодаря энергосбережению составила более 3,9 млн т условного топлива. Для дальнейшего сдерживания роста валового потребления ТЭР в 2020 году необходимо сэкономить не менее 1,1 млн т условного топлива на всех стадиях использования энергоресурсов", - пояснил он.

Строительство энергоисточников на местных топливно-энергетических ресурсах предусмотрено государственной программой "Энергосбережение" на 2016-2020 годы.-0-