29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году запланировано произвести 17 тыс. т рыбы. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Развитие рыбохозяйственной деятельности в Беларуси. Влияние употребления рыбной продукции на долголетие и укрепление иммунитета" заместитель начальника отдела главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ольга Борейша, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси в 2021 году запланировано произвести 17 тыс. т рыбы. Для этого из республиканского бюджета выделена господдержка в размере Br10 млн. Она направлена на приобретение комбикормов, поддержку рыболовного фонда, лечебно-профилактические мероприятия и известкование", - сказала Ольга Борейша.

В прошлом году, по ее словам, произведено около 15 тыс. т белорусской рыбы (это 96% к уровню 2019 года) как специализированными рыбоводными, так и организациями других форм собственности: коммунальными, частными предприятиями, небольшими фермерскими хозяйствами на правах аренды и т.д. "В структуре производства по-прежнему преобладала прудовая рыба (карп, толстолобик), вырос вылов озерно-речной рыбы, а производство ценных пород рыб немного снизилось", - отметила она. В истекшем году реализовано около 9 тыс. т. рыбы (90% к уровню 2019-го).-0-