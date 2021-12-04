4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2022 году в числе драйверов роста экономики останутся промышленность и IT-сектор. Об этом заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время интервью было отмечено, что хоть на следующий год планируется рост ВВП на 2,9%, тем не менее, различные международные эксперты озвучивают более скромные параметры. "Ни один прогноз международных экспертов за последние 5 дет по белорусской экономике не сбылся. Так что я бы сильно не обращал на это внимания", - заметил на это Дмитрий Крутой.

По его словам, в 2022 году на ВВП Беларуси будут влиять четыре фактора: санкционное давление и борьба с ним; коронавирус и его новые штаммы, реакция на это мировой экономики; внутренняя мобилизация в стране, экономия всех видов ресурсов и отказ от необязательных расходов, особенно в бюджетной сфере; экспорт, сохранение темпов внешней торговли.

"Драйверами роста по прежнему остаются IT, промышленность. Промышленный комплекс будет развиваться большими темпами, чем остальная экономика в целом. Рост промышленности - 3,3-3,5%", - заявил Дмитрий Крутой.

Что касается IT-сектора, он обратил внимание, что он же занимает 7,5% в структуре ВВП и продолжает успешно развиваться: "Плюс 11 тыс. человек в нашем ПВТ появилось за последние полтора года. Это, кстати, к разговорам о всяких релокациях. Нет, IT развивается очень активно, и в следующем году они планируют обеспечить экспорт примерно на уровне $3,5 млрд. и чистое сальдо - $3 млрд."-0-