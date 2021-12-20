В Беларуси в январе-ноябре построили 43,7 тыс. квартир

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе - ноябре построили 43,7 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 3 757,6 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 533 тыс. кв.м, или 40,8% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки построено 1 139,9 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 083,6 тыс. кв.м жилья, или 28,8% от общего ввода по стране.-0-