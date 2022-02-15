В Беларуси в январе произвели сельхозпродукции на Br1,2 млрд

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе 2022 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br1252,4 млн, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню января 2021 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br1219,2 млн, или в сопоставимых ценах 99,98% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 147,5 тыс. т скота и птицы в живом весе, 643,6 тыс. т молока, 292,3 млн яиц.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% объема производства скота и птицы в живом весе, 98,4% молока и 93,4% производства яиц.

На 1 февраля в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,3 млн.-0-