26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси видят хорошие перспективы для реализации трансграничных проектов с Польшей. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с председателем Польской хозяйственной палаты Анджеем Арендарским, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время встречи обсуждались вопросы проведения экономического форума "Добрососедство", который Белорусская торгово-промышленная палата ежегодно организует с Польско-белорусской ТПП. "Форум "Добрососедство" - это и региональные контракты, и межгосударственные, - сказал Михаил Мясникович. - Вижу хорошую перспективу по трансграничным проектам, в том числе с участием Евросоюза".
Спикер отметил системность двусторонних контактов в политической, экономической и гуманитарной сферах. Белорусская парламентская делегация во главе с Михаилом Мясниковичем в феврале 2019 года посетила Польшу, где провела встречу, в том числе с Анджеем Арендарским. Сегодня на переговорах в Минске спикер напомнил о добром разговоре в Варшаве, который настраивает на активную позитивную работу. "Нам надо больше иметь совместных проектов, инициатив", - убежден Михаил Мясникович.
В свою очередь Анджей Арендарский в целом позитивно оценил развитие двустороннего торгово-экономического взаимодействия. При этом он считает, что сторонам нужно укреплять сотрудничество между предпринимателями. "Очень важно, чтобы они вместе работали, открывали совместные компании", - сказал председатель Польской хозяйственной палаты. Дополнительный импульс, по его мнению, нужно придать взаимодействию областных отделений БелТПП с региональными польскими палатами. "Добрососедство" базируется на сотрудничестве регионов, и это всегда приносит успех, резюмировал Анджей Арендарский.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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