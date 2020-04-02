В Беларуси вступил в силу указ о совершенствовании земельных отношений

2 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси с 2 апреля 2020 года вступил в силу указ №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Указ упрощает процедуру изъятия и предоставления земельных участков при перераспределении (ротации) земель между сельскохозяйственными организациями и лесохозяйственными учреждениями. Проект отвода земельного участка в этих целях будут разрабатывать подразделения землеустройства районных исполкомов с помощью геопортала (без взимания платы за выполнение работ). Это позволит снизить финансовую нагрузку на эти учреждения. При этом исключена необходимость установления фиксированной границы земельного участка на местности.

Целевое назначение земельных участков, предоставленных до вступления в силу этого указа, будет приводиться в соответствие с его требованиями по заявлениям землепользователей. Исключения составят случаи, когда целевое назначение участка будет меняться одновременно с выдачей разрешительной документации на строительство или реконструкцию.

Изменяются правила взимания платы за право заключения договора аренды при предоставлении дополнительного участка земли в связи с реконструкцией существующего капитального строения. Так, с 2 апреля ее нужно будет вносить только в том случае, если плата за право заключения договора аренды взималась за основной земельный участок.

Меняются также подходы к взиманию платы за право заключения договоров аренды земельных участков при их предоставлении для обслуживания капитальных строений, в которых возникли отношения по совместному домовладению. Внесение в этом случае платы предусматривается только если она взималась при предоставлении участка для строительства таких объектов.

Указом регламентируется порядок продления срока аренды земельных участков. Структурные подразделения землеустройства местного исполкома (либо администрации свободных экономических зон) до истечения срока временного пользования или аренды участка обязаны информировать землепользователей о необходимости его возврата.

Новым землепользователям будут сообщать о возможном изъятии у них участков в случае, если прежний землепользователь дал согласие на размещение испрашиваемого участка на его землях и изъятие. Местные исполкомы будут направлять копии актов выбора места размещения земельных участков.

При заключении договора, который предусматривает возможность перехода права на земельный участок либо является основанием для предоставления его местным исполкомом другому лицу, землепользователи обязаны указать сведения о согласовании размещения участка на их землях и изъятии. При этом не нужно получать согласие нового землепользователя.

Кроме того, с 2 апреля вступает в силу новый порядок опубликования обязательных извещений о проведении аукционов (конкурсов) в отношении имущества, находящегося в госсобственности, а также земельных участков или права заключения договоров их аренды.-0-