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09 февраля 2021, 16:32

В Беларуси введено лицензирование импорта картонной и бумажной упаковки

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введено лицензирование импорта картонной и бумажной упаковки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 февраля 2021 года №76, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Документ устанавливает, что ввоз в Беларусь отдельных видов картонной и бумажной упаковки при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления будет проводиться по разовым лицензиям. Выдавать такие лицензии будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Согласно документу, Министерству иностранных дел необходимо в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

"Принятие этой меры обусловлено ростом импорта бумажной и картонной упаковки в Беларусь (в том числе из Украины), что привело к снижению объемов выпуска аналогичных видов продукции целлюлозно-бумажных предприятий страны и "Беллесбумпрома" и обусловило недозагрузку существующих производственных мощностей. Так, объем импорта ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона из Украины за последние 5 лет вырос в 1,7 раза, мешков и пакетов - в 2,9 раза. Значительный рост объемов импорта зачастую сопровождался более низким уровнем ввозных цен, который спровоцировал снижение конкурентоспособности белорусских товаров и замещение их импортными аналогами", - обратили внимание в пресс-службе.

В концерне подчеркнули, что производственные мощности организаций "Беллесбумпрома" позволяют обеспечить потребности страны в картонной и бумажной упаковке и полностью заместить импорт аналогичной продукции из Украины (на сумму порядка $15,6 млн). На предприятиях концерна можно выпускать до 220 млн кв.м транспортной упаковки из гофрированного картона в год и до 70 млн бумажных пакетов и мешков в месяц. При этом загрузка производственных мощностей организаций концерна в среднем составляет 62% по транспортной упаковке из гофрированного картона, 35% - по бумажным пакетам и мешкам.

"Благодаря принятому белорусским правительством решению ввести лицензирование импорта картонной и бумажной упаковки и поддержке белорусских производителей ситуация в целлюлозно-бумажной отрасли должна стабилизироваться. За счет снижения импорта предприятия увеличат выпуск импортозамещающей продукции внутри страны", - резюмировали в концерне.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.-0-

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