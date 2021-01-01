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01 января 2021, 14:34

В Беларуси введены новые ставки утилизационного сбора

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №647 от 16 ноября 2020 года уточнен перечень видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также ставок утилизационного сбора. Соответствующий документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, установлены ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет. В настоящее время ставки определены в отношении авто, с даты выпуска которых прошло не более и свыше 3 лет.

Согласно постановлению ставка утильсбора для транспортных средств с двигателями не более 1 тыс. куб.см, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, составляет Br1652,2, от 3 до 7 лет - Br5771,7, более 7 лет - Br8657,6. Для авто с двигателями от 1 тыс. куб.см до 2 тыс. куб.см ставки варьируются от Br6115,2 до Br13492,7, с двигателем от 2 тыс. куб.см до 3 тыс. куб.см - от Br9652,7 до Br26332,1, с двигателем от 3 тыс. куб.см до 3,5 тыс. куб. см - от Br8898,6 до Br46554,8, свыше 3,5 тыс. куб.см - от Br15253,7 до Br57188,9.

Ставка утилизационного сбора для автомобилей с электродвигателями составляет Br544,5 для машин не старше 3 лет и Br816,7 - от 3 до 7 лет и старше 7 лет. Аналогичные ставки действуют на ввозимые физлицами авто для личного пользования, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, либо от 3 до 7 лет. Если же машине более 7 лет, то утильсбор составит Br1225,1.

Документом также установлены ставки и для других категорий транспортных средств - грузовых автомобилей, самосвалов, предназначенных для работы в условиях бездорожья, автобусов, прицепов и полуприцепов.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.-0-

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