В Беларуси вводятся два новых документа МСФО

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вводятся два новых документа Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 декабря 2020 года №702/23, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Это документы "Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19 (поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 16)" и "Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4)".

Указанные документы МСФО начнут действовать после официального опубликования постановления.

Кроме того, правовым актом предусмотрено перенесение срока введения в действие документа МСФО "Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных (поправки к МСФО (IAS) 1)" с 1 января 2022 года на 1 января 2023-го.-0-