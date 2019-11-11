В Беларуси выявлено 654 месторождения пресных и минеральных вод

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выявлено более 650 месторождений пресных и минеральных вод, сообщил заместитель начальника главного управления природных ресурсов - начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Мох во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Все разведанные месторождения подземных вод, и пресных, и минеральных, учитываются в специальных балансах. Там же кратко приводится характеристика всех объектов. Большинство месторождений подготовлено к разработке. На сегодня в стране выявлено и учтено 408 месторождений пресных вод и 246 - минеральных. Это порядка 15% всех потенциальных запасов", - сказал Олег Мох.

Всего эксплуатируется 262 месторождения пресных подземных вод и 136 - минеральных. Пресные воды наиболее интенсивно используются в Гомельской, Могилевской и Минской областях, минеральные - в Минской и Витебской.

На территории Беларуси расположены четыре артезианских бассейна: Прибалтийский, Оршанский, Припятский и Брестский. "Геологическое строение наших недр таково, что кристаллический фундамент обладает более или менее однородными характеристиками, но залегает на разных глубинах. Специфику артезианских бассейнов определяют осадочные породы, которые сверху прикрывают этот фундамент. Экономически выгодно разрабатывать источники, расположенные ближе к поверхности земли. Наибольшее разнообразие подземных вод наблюдается в Брестской и Гомельской областях", - отметил представитель Минприроды. По его словам, подземные источники постоянно исследуются. Региональные изыскания финансируются из бюджета, а конкретные разведочные работы проводятся по заявке потенциального инвестора и за его счет.

По содержанию ионов и минеральному составу белорусские воды подразделяются на несколько классов: гидрокарбонатные, сульфатные, хлоридные, сложного состава. В некоторых водах есть биологически активные компоненты, которые повышают их ценность: сероводород, железо, бром, йод, фтор.-0-