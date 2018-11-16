В Беларуси за 9 месяцев каждый третий экспортный рубль получен от малого и среднего бизнеса - Румас

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 9 месяцев каждый третий экспортный рубль получен от субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если не учитывать сырьевой экспорт, то за 9 месяцев каждый третий экспортный рубль мы получили от субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы и дальше будем способствовать качественному развитию предпринимательского сектора, в том числе в рамках недавно утвержденной Программы деятельности правительства до 2020 года. В ней отражены приоритетные для нас направления работы: развитие бизнес-среды и создание комфортных условий ведения бизнеса, опережающее развитие сферы услуг, формирование имиджа IT-страны на внешней экономической арене", - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что в целях оптимизации государственного регулирования и поддержки бизнеса, увеличения его вклада в результаты экономического развития страны принят новый программный документ - Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. "В ней заложены основные направления поэтапной работы по обеспечению добросовестной конкуренции, защите частной собственности, повышению эффективности государственного регулирования, стимулированию развития инновационной, инвестиционной, экспортной составляющей организаций-производителей. В рамках реализации стратегии будут переформатированы виды финансовой поддержки предпринимательства, в том числе структурно упорядочены имеющиеся институты", - подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас добавил, что в Беларуси продолжают создавать надежные правовые гарантии и необходимые условия для организации и эффективной реализации частной предпринимательской инициативы. "Важной задачей для правительства мы считаем внедрение в 2019 году полноценно действующего механизма оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства. Это позволит исключить появление избыточных обременений и новых барьеров для развития бизнеса", - резюмировал он.-0-