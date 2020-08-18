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18 августа 2020, 21:00

В Беларуси за пять лет более чем в два раза выросло число производителей мебели

Фото из архива
Фото из архива

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более чем в два раза выросло число производителей мебели. Об этом сегодня заявил председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько на заседании Президиума Совета Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Благодаря вводу новых деревообрабатывающих мощностей в Беларуси получили развитие мебельные предприятия среднего и малого бизнеса. С 2015 года, когда в концерне заработали новые заводы древесных плит, в стране более чем в два раза увеличилось количество производителей мебели - сегодня их уже около 1,3 тыс.", - сказал Михаил Касько.

Глава концерна подчеркнул: промышленная политика предприятий отрасли строится на наличии собственных сырьевых ресурсов и их эффективном использовании путем глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого имеются соответствующие технологии и производственные мощности. Практически весь ассортимент продукции предприятий концерна является как импортозамещающим, так и экспортно ориентированным.

Импортозамещение реализуется по тем товарным позициям (на сегодня их 43), где отмечался рост импорта или отсутствовало аналогичное производство в стране. Это такие товары, как древесные плиты, фанера, целлюлоза, бумага, картон и прочее. Производят импортозамещающую продукцию 26 организаций концерна.

Говоря об итогах работы в этом направлении, Михаил Касько отметил: в 2019 году объем производства импортозамещающей продукции по отношению к 2015 году вырос более чем в два раза. Всего за пять лет выпущено такой продукции на $1,9 млрд.

Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок за 2015-2019 годы составила $574,3 млн. В прошлом году объем поставки импортозамещающей продукции на внутренний рынок вырос по отношению к 2015-му в 1,6 раза.

В настоящее время "Беллесбумпром" реализует новые перспективные проекты импортозамещающих производств.

На базе Светлогорского ЦКК помимо наращивания производства целлюлозы прорабатывается установка бумагоделательной машины, на которой комбинат сможет освоить выпуск из собственной целлюлозы бумаги крафт-мешочной, которая применяется для фасовки муки, сахара, сухого молока, комбикорма, цемента, сухих строительных смесей. Производственная мощность машины составит не менее 100 тыс. т в год.

На заводе газетной бумаги в Шклове на завершающей стадии проект по выпуску бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов, производственная мощность достигнет 30 тыс. т в год. До конца года будет доукомплектовано оборудование.

В Добруше завершается организация производства мелованных и немелованных видов картона, включая изготовление беленой химико-термомеханической массы (БХТММ) из местных ресурсов для использования ее в композиции трехслойного картона с мелованным покрытием. Создаваемые мощности по выпуску картона позволят полностью удовлетворять потребительский рынок страны, а также сэкономить значительные валютные средства на импорт такого картона от производителей Западной Европы. Вводиться объект будет пусковыми комплексами до конца 2020 года. Начиная с 2023 года, предусмотрено производство ежегодно 170 тыс. т мелованного картона для фармацевтической, полиграфической и косметической отраслей и 30 тыс. т - для упаковочных материалов типа тетрапак.

Таким образом, благодаря реализации проектов по техническому перевооружению и реконструкции действующих производств уже в 2020 году суммарный объем производства прогнозируется на уровне $540-560 млн с темпом роста 103-105%.

При успешной реализации проектов по созданию новых производств с 2020-го по 2024 год объем выпуска импортозамещающей продукции суммарно за пятилетку достигнет $3,2 млрд с темпом роста к предыдущей пятилетке 168%.-0-

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деревообработка заседания мебель предприятие производство
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