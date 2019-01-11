11 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси завершен первый тур кадастровой оценки земель всех видов функционального использования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления кадастровой оценки Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества Алексей Хитро.

Впервые централизованно оценили все земли в Беларуси как в городах, сельских населенных пунктах, так и за их пределами. Ранее кадастровая оценка земель осуществлялась по инициативе местных исполкомов. В определенном районе оценка земель в городах и сельских населенных пунктах могла быть проведена на разные даты, из-за чего эти данные были несопоставимы между собой. С 2015 года единым заказчиком кадастровой оценки земель выступает Госкомимущество, работы финансируются из республиканского бюджета. Специалисты НКА ежегодно оценивают земли на всей территории страны по одному из видов функционального использования. В 2015 году это были земли жилой многоквартирной зоны, в 2016-м - жилой усадебной и рекреационной зон, в 2017-м - общественно-деловой, в 2018-м - производственной.

"После утверждения исполкомами результатов кадастровой оценки данные вносятся в регистр стоимости, они могут использоваться для различных целей. В настоящее время внесены в регистр и доступны для использования в соответствии с законодательством результаты кадастровой оценки земель по 97% территорий страны", - отметил Алексей Хитро.

Использование актуальных данных о кадастровой стоимости земель способствует грамотному управлению и повышению эффективности использования земельных ресурсов, позволяет сравнивать инвестиционную привлекательность различных территорий. Эти данные нужны для определения величины земельного налога, размера платы за право заключения договоров аренды, установления начальных цен на аукционах и других целей.

В текущем году в Беларуси планируют начать второй тур кадастровой оценки земель. Начнется он с оценки земель жилой многоквартирной зоны. "Прошло четыре года со времени оценки этих земель. Кадастровую стоимость, которая приближена к рыночной, надо актуализировать, поскольку рынок и цены за это время изменились. В 2020 году на очереди жилая усадебная зона", - добавил представитель агентства.-0-