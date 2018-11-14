14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершена уборка сахарной свеклы. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 14 ноября, сахарная свекла убрана с 98,8 тыс. га (100% площадей). Всего накопано почти 4,8 млн т. Урожайность сложилась на уровне 483,4 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,96% против 16,28%.

Завершается заготовка кормов для животноводства. В Беларуси уже заготовлено 986,8 тыс. т сена (101,2% от плана), 11,537 млн т сенажа (87,4%), 17,009 млн т силоса (94%).-0-