В "Белгоспищепроме" обсудили ассортимент отечественных кондитерских изделий

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие ассортимента белорусских кондитерских изделий, в том числе в рамках импортозамещения, стало темой бизнес-встречи, организованной концерном "Белгоспищепром". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

На деловой площадке СОАО "Коммунарка" собрались представители ведущих предприятий отрасли и торговли. Участники обсудили востребованный покупателями ассортимент кондитерских изделий, отечественные новинки, в том числе альтернативы импортным сладостям, а также перспективы производства принципиально иных продуктов.

Кроме того, в ходе встречи состоялась дегустация новых видов кондитерских изделий предприятий концерна.

В пресс-службе напомнили, что правительство установило перечень товаров из отдельных стран, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Постановление Совета Министров №700 от 6 декабря 2021 года сроком на шесть месяцев вступило в силу 1 января 2022 года. Эмбарго касается товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии.-0-