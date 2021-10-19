19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В декабре в Беларуси начнут производить медицинские перчатки. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Роман Головченко на совещании у главы государства по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко подчеркнул, что расширение в Беларуси производства средств индивидуальной защиты принесло свой эффект: потребности внутреннего рынка закрыты практически в полном объеме.

Однако по-прежнему осталась задача по организации производства латексных перчаток. На проект было направлено около $10 млн, он находится на завершающей стадии. "В декабре планируется получить первую продукцию. Все остальные производства средств индивидуальной защиты работают в режиме полной загрузки", - отметил премьер-министр.

Производство латексных перчаток появится на предприятии "СветлогорскХимволокно". Планировалось, что оно будет состоять из двух комплектных линий мощностью не менее 300 тыс. штук в сутки каждая (около 200 млн штук перчаток ежегодно). Проект планируется реализовать в два этапа: первый - в декабре 2021 года, второй - в июле 2022 года. По предварительным расчетам, на новом производстве будут заняты не менее 115 человек.

Основное производство медицинских латексных перчаток из натурального волокна сконцентрировано в Малайзии - до 55% мирового рынка. Натуральный латекс добывается из дерева - бразильской гевеи. На предприятии "СветлогорскХимволокно" планируется организовать производство медицинских смотровых и хирургических одноразовых перчаток как из бутадиен-акрилонитрильного полимера, так и из природного латекса.-0-