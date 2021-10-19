"Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции высказал свою позицию по поводу действий государственных органов в этом вопросе и четко обозначил свою позицию на этот счет, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что собрал совещание, чтобы обсудить именно вопросы лечения людей, а не, как принято говорить, борьбы с COVID-19. К мероприятию по видеосвязи в том числе подключились губернаторы и другие представители из регионов. В Минске во Дворце Независимости с участием главы государства собрались члены правительства и специалисты.

Александр Лукашенко в начале совещания адресовал вопрос министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу: "Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди?"

Получив утвердительный ответ, глава государства задал следующий вопрос: "Вы их на карантин посадили перед встречей с Президентом, ПЦР-тесты сделали?"

Дмитрий Пиневич

На этот раз ответ министра был отрицательным.

"А как это так, вы пришли к главе государства, к Президенту (а он же один в Беларуси) и не проверили здесь присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? - поставил резонный вопрос глава государства. - Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович. Вы правильно сделали. Потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к Президенту люди не заходят без карантина, я не говорю не проверенные".

Александр Лукашенко продолжил: "Я специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос: если вы к Президенту, открыв ногой дверь заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? Если к Президенту вы свободно заходите?".

Александр Лукашенко

Глава государства подчеркнул, что ни одного человека за весь период пандемии, который шел на встречу к нему не спрашивали, вакцинирован он или нет, делали ли ПЦР-тест: "Одна Кочанова возмущалась всегда: как так, к Президенту идут! Она ответственная по Минску, а Дворец Независимости в Минске - она всегда возмущалась. Ну, повозмущается, и сама приходит без тестирования".

"А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима. Щупаете везде, даже женщин не щадя", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В связи с этим он обратился к главе МВД: "Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого". "Вы кому подыгрываете?" - задал вопрос глава государства.

"Так уж если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!", - заявил белорусский лидер.

Он привел пример, что на совещание во Дворец Независимости часть специалистов пришли в масках. "Это их право. Я никого не заставляю. Тертель (председатель КГБ Беларуси. - Прим. БЕЛТА) ко мне приходит - никогда маску не одевает. Господь с ним. Пиневич приходит, маску в приемной бросил и зашел. Я никого не заставляю. Это ваше право", - заметил глава государства.

"Если человек больной, тот же Пиневич, допустим, заковидил, он никогда к Президенту не пойдет", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что подобным же образом должен поступать каждый житель Беларуси. "Тем более, что мы темним перед людьми? Мы же не все знаем об этой болезни. И каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным. Но мы об этом сейчас поговорим", - сказал Президент.

"Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?" - вновь обозначил этот вопрос Александр Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что правоохранительные органы недорабатывают в других вопросах, которые непосредственно лежат в сфере их ответственности. "У нас в Гомельской области, вот спросите у Субботина (вице-премьер Александр Субботин. - Прим. БЕЛТА) и у министра, коров по ночам режут и продают в Россию. Справиться не можем. А милиция у него масочников ловит. Не дай бог ты мне не выловишь эту мразь (причастных к нелегальной продаже мяса. - Прим. БЕЛТА) в течение двух недель! Распоясались, дальше некуда!" - подчеркнул белорусский лидер.

Президент вернулся к теме COVID-19 и вопросу различного рода ограничений на этот счет. "Мы ведем себя безобразно, а людей заставляем быть идеальными. Нет, Дмитрий (Дмитрий Пиневич. - Прим. БЕЛТА), так дело не пойдет. Возвращайтесь к тому, что мы делали в первую волну", - потребовал глава государства.

Глава государства в своем вступительном слове рассказал, что ему доложили о ситуации в том числе на основании мониторинга интернет-ресурсов. "Про бешенство я уже вам сказал: люди бесятся, кто-то возмущается, кто-то требует. Но уже вопросы: "А где наш Президент?" Слушайте, я каждый день в телевизоре отчитываюсь перед людьми, чем я занимаюсь. Я же не могу каждый день с утра до вечера заниматься лечением людей. Для этого у меня есть целое министерство и тысячи-тысячи в белых халатах. Не в грязных, не в черных", - заметил Александр Лукашенко.

Он отметил, что есть много вопросов, которые должны быть в его поле зрения. Один из них, например, - ситуация в сельском хозяйстве, уборка урожая, осенние полевые работы. "И санкции, вроде, нам ввели - я тоже должен быть в теме и заниматься этим вопросом. И тысячи-тысячи таких вопросов", - подчеркнул глава государства.

"Детский сад, честное слово. Президента потеряли: ах, он не лечит людей. Хорошо, с завтрашнего дня начну лечить, - сказал Александр Лукашенко. - И это же наша вина, Дмитрий Леонидович. Это же мы всполошили людей своей болтовней, своими разговорами. Напрягаем, перенапрягаем, но лучше же не стало".

"Какие только драконовские методы вы за это время ни ввели. И что, лучше стало? Да нет. Дмитрий Леонидович, нам надо лечить людей, никуда не денемся", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что он лично не против, чтобы люди носили маски и вакцинировались, но в первую очередь нужно уделять внимание вопросам лечения. Он уверен, что если эффективно работать в данном направлении, то буквально в течение месяца удастся минимизировать проблему. "А не будем лечить людей, займемся ковидной и антиковидной политикой - доведем народ до бунтов. Будет как в Европе", - предупредил он.

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