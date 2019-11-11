В Департаменте по энергоэффективности пояснили, почему для частных домов невыгодны установки ВИЭ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта Андрей Миненков сегодня в пресс-центре БЕЛТА рассказал, почему белорусам выгоднее использовать электрическую энергию из государственных сетей, чем устанавливать дома ветряки или солнечные батареи.

Андрей Миненков отметил, что использование возобновляемых источников энергии сегодня находится на стыке интересов не только многих организаций, ведомств, но и граждан. Согласно действующему законодательству белорусы могут устанавливать объекты возобновляемой энергии, но исключительно для собственных нужд. Представитель Департамента по энергоэффективности не считает это целесообразным, поскольку в стране достаточно низкие тарифы на электрическую энергию для населения по сравнению с себестоимостью электроэнергии по каким-то отдельным видам (речь идет о бытовых установках). "Таким образом, населению выгоднее будет потреблять ее из государственной сети", - сказал Андрей Миненков.

Кроме того, мини-установки не способны обеспечить требуемые условия по надежности, добавил он. "Чтобы обеспечить надежность, которая есть у вас сегодня, вам нужно установить несколько источников возобновляемой энергии - то есть условно построить гибридную электростанцию, состоящую из солнечной панели с каким-то накопительным оборудованием, небольшой ветрячок и еще что-то для того, чтобы у вас всегда была электроэнергия нужных параметров, нужного качества, чтобы электропотребляющее оборудование работало бесперебойно", - подытожил Андрей Миненков.-0-

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