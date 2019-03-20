В ЕАЭС до 2022 года разработают 93 стандарта на молоко и молочную продукцию

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила изменения в программу разработки межгосударственных стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности молока и молочной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Согласно изменениям в 2019-2022 годах предусмотрена разработка 93 межгосударственных стандартов, из которых восемь будут подготовлены на основе действующих методик выполнения измерений (МВИ), 17 - на основе международных стандартов ISO, 31 - национальных (государственных) стандартов, ряд стандартов планируется разработать впервые", - пояснили в ЕЭК.

Например, для реализации требований техрегламента запланирована разработка межгосударственного стандарта "Молоко питьевое. Определение содержания сухого молока" и межгосударственных стандартов на определение в молочных смесях для детского питания марганца, углеводов, таурина, фолиевой кислоты, L-карнитина, лютеина и ряда других веществ, которые в настоящее время определяются расчетным путем. Разработчиками этих стандартов определены Беларусь и Россия.

"Впервые Беларусь, Казахстан и Россия разработают межгосударственные стандарты на кобылье, верблюжье и овечье молоко, а также молоко ослиц. Кыргызстан подготовит межгосударственные стандарты на национальные молочные продукты", - добавили в пресс-службе.-0-