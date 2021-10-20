В ЕАЭС планируют реализовать пилотный проект прослеживаемости ввезенных бытовых холодильников

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируют реализовать пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости ввезенных бытовых холодильников и морозильников. Он проходит обсуждение на правовом портале ЕАЭС, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 3 ноября продлится обсуждение документов о реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Пилотный проект предлагается реализовать с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года в отношении двух видов товаров: холодильники и морозильники бытовые, а также оборудование и устройства для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания".

На правовом портале ЕАЭС до 4 ноября продлится обсуждение инициативы российской стороны об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей сроком на 2 года. "Предложение направлено на восполнение дефицита терефталевой кислоты на рынке союза, - пояснила официальный представитель ЕЭК. - Она необходима при производстве соединений, которые применяются для изготовления пластиковых емкостей, технических нитей и волокон, линолеума и обоев. Отмечу, что ранее уже принималось решение об обнулении ставки в отношении терефталевой кислоты, срок действия меры - по 31 декабря этого года включительно".

Ия Малкина призвала всех заинтересованных направлять замечания и предложения по этим двум проектам в ЕЭК.-0-