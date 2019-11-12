12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС сформируют единые подходы к правовому регулированию в сфере органического сельского хозяйства. Об этом сообщил директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Станислав Бубен во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время открытия выставки-ярмарки

В ЕАЭС обсуждается возможность регулирования цен на сахар - Шустов "В России очень сложная ситуация, связанная с перепроизводством сахара, произошел беспрецедентный обвал цен", - сказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Шустов.

"Ведется работа по формированию наднационального нормативно-правового регулирования в сфере органического сельского хозяйства. Мы планируем, что в ближайшей перспективе будут сформированы единые подходы в рамках ЕАЭС", - сказал Станислав Бубен.

Под органической продукцией понимаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, предназначенные для употребления человеком в пищу или использования в качестве корма для животных, продовольственное сырье для производства пищевых продуктов, семена, полученные в результате производства органической продукции.

В Беларуси в 2018 году был принят закон о производстве и обращении органической продукции. Его основные положения вступают в силу через год после официального опубликования, то есть с 18 ноября текущего года.

Станислав Бубен рассказал и о других направлениях взаимодействия стран ЕАЭС в сельском хозяйстве. "Сегодня сформированы механизмы инновационного сотрудничества в сфере АПК. Утвержденный порядок организации совместных НИОКР позволяет координировать кооперацию в научной сфере. Сегодня в наших планах научная разработка по модифицированному крахмалу. Надеемся, в ближайшей перспективе это будет совместная научная работа российских и белорусских ученых", - отметил он.

Для оптимизации процессов в ЕАЭС созданы и функционируют подсистемы АПК по всем основным направлениям - прогнозирование, господдержка, наука и т.д. Агропромышленный блок регулярно проводит оценку конкурентоспособности продукции, ежегодно готовятся обзоры, анализируются рынки третьих стран и возможные препятствия при продвижении продукции стран союза.

"При проведении согласованной агропромышленной политики особое внимание уделяется вопросам таможенного и тарифного регулирования, применения единых технологических регламентов, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, устранения барьеров в торговле", - подчеркнул представитель ЕЭК.

Для дальнейшего развития интеграционной повестки сформирован Совет по агропромышленной политике ЕАЭС, в который входят министры сельского хозяйства пяти стран. "В ближайшее время планируется встреча пяти министров, на которой будут рассмотрены вопросы перспективного развития АПК ЕАЭС, выработаны согласованные действия в том числе по продвижению нашей продукции на рынки третьих стран", - добавил Станислав Бубен.-0-

Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции В январе-августе 2019 года экспортировано молочных продуктов на сумму чуть более $1,5 млрд, что на 14% превысило уровень аналогичного периода прошлого года. За 2018 год экспорт молочной продукции сложился в объеме $2 млрд.