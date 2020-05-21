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21 мая 2020, 18:04

В ЕАЭС сорваны сроки разработки почти половины техрегламентов

Виктор Назаренко. Фото из архива
Виктор Назаренко. Фото из архива

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе оказались сорваны сроки разработки почти половины технических регламентов. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко на заседании президиума Делового совета ЕАЭС, которое состоялось в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мониторинг исполнения плана разработки технических регламентов ЕАЭС и изменений к ним показал, что с 2014 года из запланированных 23 проектов техрегламентов разработано только 12, а из 37 проектов изменений к ним - 11, - сказал Виктор Назаренко. - По всем невыполненным позициям плана разработчики сорвали сроки на два года и более".

В качестве причин министр ЕЭК назвал нередко формальное отношение в государствах ЕАЭС к проводимым процедурам согласования, незаинтересованность отдельных уполномоченных органов в установлении четких единых обязательных требований, принятие которых исключит возможность регулировать рынок с помощью национальных ведомственных документов.

Говоря о стандартизации, Виктор Назаренко подчеркнул, что потребность в современных стандартах непрерывно растет. При этом ни одна из стран союза пока не поддержала предложение ЕЭК о совместном финансировании разработки межгосударственных стандартов. В связи с этим он предложил представителям бизнеса и промышленности стран ЕАЭС принять более активное участие в решении этой проблемы.

Министр ЕЭК акцентировал внимание на накопившихся проблемах в сфере аккредитации и оценки соответствия, которые не только не решаются, но и усугубляются. "Даже в условиях ограничений в мире в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией отдельные органы по оценке соответствия стран ЕАЭС умудряются проводить анализ производства в третьих государствах с массовой выдачей сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную продукцию", - констатировали в ЕЭК. На деятельность таких органов по сертификации ЕЭК постоянно обращает внимание соответствующих государственных органов всех стран союза, в том числе и правоохранительных. Вместе с тем действенных мер с их стороны, в первую очередь органов аккредитации и госнадзора, по пресечению необоснованной выдачи документов об оценке соответствии не предпринимается.

Недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов стран союза за деятельностью по выдаче сертификатов на серийно выпускаемую зарубежную продукцию привел к тому, что ЕАЭС практически открыл свой рынок для импорта. "Если к необоснованной выдаче сертификатов добавить отсутствие в странах скоординированных реальных мер по противодействию обороту контрафактной и фальсифицированной импортной продукции, то для третьих стран на рынке союза созданы благоприятные условия для "свободной торговли" при наличии для промышленности стран ЕАЭС целого ряда внутрисоюзных барьеров", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Министр ЕЭК отметил крайне низкую эффективность взаимодействия надзорных органов союза по созданию надежного механизма защиты единого рынка от небезопасных товаров. Опыт пилотного проекта по созданию информационной системы союза об опасной продукции, который отрабатывается на примере шести технических регламентов ЕАЭС (на низковольтное оборудование, продукцию для детей и подростков, игрушки, транспортные средства, мясную и молочную продукцию), продемонстрировал возможность видеть результаты работы каждого надзорного органа, участника проекта, получать достоверную информацию о соблюдении требований безопасности по находящейся в обращении продукции. "Вызывает озабоченность самоустранение ряда надзорных органов от участия в проекте, - отметил Виктор Назаренко. - Комиссия очень заинтересована в том, чтобы бизнес и члены Делового совета ЕАЭС не оставались в стороне от решения этих вопросов".

Одним из наиболее перспективных факторов развития интеграции в сфере технического регулирования в ЕАЭС является цифровизация. Министр ЕЭК подчеркнул, что цифровые сервисы должны охватить все направления системы техрегулирования: нормирование требований к продукции, оценку соответствия, аккредитацию и госнадзор за соблюдением обязательных требований. Их создание приведет к повышению качества продукции стран ЕАЭС, упрощению всех процедур, связанных с выпуском ее в обращение, и сокращению затрат на их проведение. При этом существенно повысится прозрачность деятельности всех участников системы техрегулирования, включая органы по аккредитации и по оценке соответствия.-0-

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