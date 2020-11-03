В ЕАЭС создадут единую базу предприятий по переработке и добыче нефти, готовых к кооперации

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия сформирует единую базу предприятий Евразийского экономического союза, готовых к кооперации в нефтепереработке и нефтедобыче, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предприятия стран ЕАЭС готовы активно углублять и развивать торговые связи, выстраивать кооперационные цепочки, участвовать в программах импортозамещения, совместно разрабатывать подходы для совершенствования производственных технологий. Об этом говорили участники первого совещания по развитию кооперации в союзе по производству оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, которое состоялось в ЕЭК", - проинформировали в пресс-службе.

Представители ЕЭК предложили инициативу, которую поддержали бизнес и представители отраслевых министерств стран ЕАЭС. "Речь идет о создании единого перечня предприятий союзных стран, готовых участвовать в кооперационных проектах, - пояснили в ЕЭК. - Это поможет предприятиям максимально оперативно реагировать на взаимные производственные потребности".

По мнению сторон, важна совместная работа по вопросам международной сертификации и повышению информированности предприятий отрасли. Компании ЕАЭС обозначили также перспективу развития экспорта совместно произведенной продукции.-0-